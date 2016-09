RTL Crime 15:35 bis 16:25 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Patrick Mackay GB 2012 Stereo 16:9 Merken 5. Staffel, Folge 2: In den 70er Jahren treibt ein Serienmörder in London sein Unwesen. Insbesondere seine letzte Tat sorgt für Aufsehen: Der Mord an einem katholischen Priester, der in seinem eigenen Blut badend gefunden wurde. Die Tatwaffe - eine Axt. Der Mörder, Patrick Mackay, wird von seinen Bekannten als einschüchternd und launig beschrieben. Bereits in jungen Jahren sei er verhaltensauffällig gewesen und wurde insbesondere von Frauen als potenzieller Mörder angesehen. Mit zunehmendem Alter wurde sein Verhalten stetig seltsamer, so dass er den zweifelhaften Titel "Most Dangerous Man in Britain" erhielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born To Kill? Altersempfehlung: ab 16