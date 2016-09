RTL Crime 07:15 bis 08:00 Krimiserie Miami Vice Die Rache ist mein USA 1987 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 17: Alan Beaks wird nach einer wegen Vergewaltigung verbüßten Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen. Um sich vollständig zu rehabilitieren, will Beaks sich in der Murray Phillips-Talk-Show vor den Augen der Öffentlichkeit telefonisch bei Ellen Mason, seinem Opfer, entschuldigen. Die entsetzte Ellen weigert sich allerdings, während der Show mit Beaks zu sprechen und seine Entschuldigung anzunehmen. Diese Weigerung will Beaks jedoch um keinen Preis akzeptieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Johnson (Detective James Crockett) Philip Michael Thomas (Detective Ricardo Tubbs) Michael Talbott (Detective Stan Switek) Olivia Brown (Trudy Joplin) Edward James Olmos (Ltd. Martin Castillo) Don Harvey (Alan Beaks) Saundra Santiago (Detective Gina Calabrese) Originaltitel: Miami Vice Regie: Virgil W. Vogel Drehbuch: David Black, Michael Duggan, Anthony Yerkovich Kamera: Duke Callaghan, Tom Priestley, Oliver Wood Musik: Jan Hammer, John Petersen Altersempfehlung: ab 6

