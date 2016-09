Sky Cinema +1 02:55 bis 04:30 Horrorfilm Der Babadook AUS, CDN 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Unfalltod ihres Mannes muss die labile Amelia (Essie Davis) ihren Sohn Samuel (Noah Wiseman) alleine großziehen. Mit seinen Angstzuständen und Aggressionen bringt der Siebenjährige seine Mutter bald an den Rand ihrer Kräfte. Als Amelia ihm aus einem Kinderbuch über den unheimlichen Mann Babadook vorliest, wird alles noch schlimmer. Allmählich scheint die schaurige Fantasiegestalt aus dem Buch grausige Realität zu werden. Babadook beginnt, die beiden in Angst und Schrecken zu versetzen. - Starker Horror mit beklemmender Story und eisig-düsteren Bildern. Auch "Der Exorzist"-Regisseur William Friedkin ließ sich von dem Debütfilm schocken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Essie Davis (Amelia) Noah Wiseman (Samuel) Hayley McElhinney (Claire) Daniel Henshall (Robbie) Barbara West (Mrs. Roach) Ben Winspear (Oskar) Tim Purcell (Der Babadook) Originaltitel: The Babadook Regie: Jennifer Kent Drehbuch: Jennifer Kent Kamera: Radek Ladczuk Musik: Jed Kurzel Altersempfehlung: ab 16

