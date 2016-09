Sky Cinema +1 00:35 bis 02:55 Thriller Kind 44 USA, GB, CZ, RUS 2015 Nach einer Vorlage von Tom Rob Smith 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als der Mord an dem Kind eines Kollegen als Unfall vertuscht wird, beginnt der linientreue Sowjet-Offizier Leo Demidow (Tom Hardy) am System zu zweifeln. Leo stellt eigene Nachforschungen an, woraufhin man den Soldaten in die Provinz verbannt. Dort droht die gefährliche Suche nach der Wahrheit Demidow und seine Frau und einzige Verbündete Raisa (Noomi Rapace) zu entzweien. - Tom Hardy in einem eiskalten Politthriller nach dem Bestseller von Tom Rob Smith. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hardy (Leo Demidow) Gary Oldman (General Michael Nesterow) Noomi Rapace (Raisa Demidowa) Joel Kinnaman (Wassili Nikitin) Paddy Considine (Wladimir Malewitsch) Charles Dance (Major Grachew) Vincent Cassel (Generalmajor Kuzmin) Originaltitel: Child 44 Regie: Daniel Espinosa Drehbuch: Richard Price Kamera: Oliver Wood Musik: Jon Ekstrand Altersempfehlung: ab 16