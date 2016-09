RTL Crime 02:55 bis 03:40 Krimiserie Miami Vice Blut und Rosen USA 1988 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 19: Der Gangster Mosca, Crocketts Erzfeind, hat während einer Party ein Auge auf Gina geworfen. In der Hoffnung, auf diesem Wege endlich mehr über die Machenschaften des Verbrechers in Erfahrung bringen zu können, wird Gina auf Mosca angesetzt. Doch auch die Polizistin wird ein Opfer der brutalen Gewalt Moscas... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Johnson (Detective James Crockett) Philip Michael Thomas (Detective Ricardo Tubbs) Saundra Santiago (Detective Gina Calabrese) Michael Talbott (Detective Stan Switek) Olivia Brown (Detective Trudy Joplin) Edward James Olmos (Lieutenant Martin Castillo) Stanley Tucci (Frank Mosca) Originaltitel: Miami Vice Regie: George Mendeluk Drehbuch: Robert Palm, Dick Wolf, Anthony Yerkovich Kamera: Duke Callaghan, Tom Priestley, Oliver Wood Musik: Jan Hammer, John Petersen Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 402 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:45 bis 05:00

Seit 177 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 132 Min. Underworld: Evolution

Horrorfilm

kabel eins 02:30 bis 04:10

Seit 72 Min.