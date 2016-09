RTL Crime 21:00 bis 21:45 Krimiserie CSI: NY Flambiert USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken 7. Staffel, Folge 19: Hawkes testet mit seiner Freundin Camille auf einem Straßenfest einen der neuesten kulinarischen Trends der Stadt: internationale Gourmet-Speisen serviert am Imbisswagen. Doch kaum haben die beiden ihre Bestellung aufgegeben, explodiert der Wagen direkt vor ihren Augen. Der junge Koch der rollenden Küche, Derby Chasen, kommt dabei ums Leben. Das CSI-Team findet schnell heraus, dass es sich offenbar um einen gezielten Mordanschlag auf den Koch handelt. Denn Beweise am Tatort belegen, dass der Imbisswagen mit einer selbstgebastelten Bombe in die Luft gesprengt wurde. Es ist kein Geheimnis, dass in dieser gastronomischen Marktnische ein erbitterter Konkurrenzkampf tobt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Sela Ward (Det. Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Det. Danny Messer) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) Originaltitel: CSI: NY Regie: Oz Scott Drehbuch: Trey Callaway Kamera: Joseph Broderick Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12