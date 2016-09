RTL Crime 20:15 bis 21:00 Serien Person of Interest Auslese USA 2016 Stereo 16:9 Merken 5. Staffel, Folge 8: Durch die Botschaft von Root ermutigt, macht sich Shaw an den nächsten Gefängnisausbruch. Diesmal nicht in einer Simulation, sondern echt. Dabei stellt sie überrascht fest, dass sie nicht auf einer Insel vor New York eingesperrt ist, sondern in Südafrika. Lambert versucht, sie mit allerlei psychologischen Tricks aufzuhalten. Doch diesmal ist Shaw entschlossen zu entkommen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Michael Emerson (Harold Finch) Julian Ovenden (Jeremy Lambert) Jenna Stern (Dr. Mason) Originaltitel: Person of Interest Regie: Kenneth Fink Drehbuch: Tony Camerino Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16