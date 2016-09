Goldstar TV 23:00 bis 00:00 Show Schlager & Co D Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Neues aus der Schlagerbranche. Hier ist der Schlagerfan am Puls der Zeit. Neue und junge Künstler der Schlagerszene präsentieren Aktuelles, dazu gibt es die größten Hits bekannter Schlagerstars. U.a. mit: Alexander Klaws, Uwe Adams, Mary Roos, Paldauer, Nockalm Quintett, Michael Hirte, Tanja Lasch, Matthias Reim, Michelle, Nik P., Frank Lukas, Maria Bonelli, San Ventura, Howard Carpendale, Christin Stark. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schlager & Co.