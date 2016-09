Sky Nostalgie 00:30 bis 02:15 Actionfilm Die Todesfaust des Cheng Li HK 1971 16:9 20 40 60 80 100 Merken Cheng Li (Bruce Lee) zieht von der Provinz in die Großstadt Bangkok. Bald steigt er zum Vorarbeiter in einer Eisfabrik auf und verteidigt seine Kollegen gegen die Schikanen ihres kriminellen Bosses Hsiao Mi (Ying-Chieh Han), der einen regen Drogenhandel betreibt. Dann wird Lis Cousin (James Tien) brutal ermordet. Li hat sofort Hsiao Mi in Verdacht und startet einen tödlichen Rachefeldzug. - Die erste Hauptrolle für Martial-Arts-Legende Bruce Lee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Lee (Cheng Li) Maria Yi (Chow Mei) James Tien (Hsiu Chien) Han Ying-Chieh (Hsiao Mi) Malalene (Miss Wuman) Tony Liu (Hsiao Chiun) Kun Li (Ah Kun) Originaltitel: The Big Boss Regie: Lo Wei Drehbuch: Lo Wei, Lo Wei, Bruce Lee Kamera: Chen Ching-Chu Musik: Wang Fu-Ling Altersempfehlung: ab 16