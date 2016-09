Sky Nostalgie 09:30 bis 11:25 Filme Der Zauberberg A, D, F, I 1982 Nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann 20 40 60 80 100 Merken Der junge Hans Castorp (Christoph Eichhorn) besucht seinen lungenkranken Vetter in einem Sanatorium in Davos. Anfänglich stößt ihn die abgeschlossene Welt der Kranken ab. Doch mehr und mehr fühlt er sich von der morbiden Atmosphäre angezogen und will schließlich das Sanatorium gar nicht mehr verlassen. Fast mit Dankbarkeit nimmt er daher die Diagnose einer leichten Lungenkrankheit an, die ihn zum Bleiben zwingt. - Erster Teil von Geißendörfers berühmter Thomas-Mann-Verfilmung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph Eichhorn (Hans Castorp) Marie-France Pisier (Clawdia Chauchat) Flavio Bucci (Ludovico Settembrini) Hans Christian Blech (Hofrat Behrens) Alexander Radszun (Joachim Ziemßen) Margot Hielscher (Frau Stöhr) Gudrun Gabriel (Frl. Marusja) Originaltitel: Der Zauberberg Regie: Hans W. Geissendörfer Drehbuch: Hans W. Geissendörfer Kamera: Michael Ballhaus Musik: Jürgen Knieper