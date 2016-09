TNT-Serie 20:15 bis 21:50 Show 68th Emmy® Awards - Die Highlights 2016 Merken TNT Serie zeigt in diesem 90-minütigen Special die Höhepunkte der Verleihung der 68. Emmy® Awards. Seit 1949 vergibt die Television Academy den begehrten Fernsehpreis an Formate der vergangenen Saison. Wie im letzten Jahr führt "Game of Thrones" das Ranking nach Nominierungen an: Die Serie kann sich in 23 Kategorien Hoffnungen auf eine der Trophäen machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 68th Emmy® Awards - Die Highlights

