TNT-Serie 15:30 bis 16:20 Jugendserie O.C., California Glücksspiele USA 2003 Merken Ryan wird zwar von Kirstens Firma nicht wegen Brandstiftung angezeigt, muss aber in der Jugendstrafanstalt bleiben, bis er von der Fürsorge untergebracht werden kann. Als Kirsten ihn gemeinsam mit Seth besucht und die Verhältnisse im Gefängnis sieht, nimmt sie ihn mit nach Hause. Sandy hat indes mit einem Privatdetektiv Ryans Mutter ausfindig machen können und bringt sie nach Orange County zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Mischa Barton (Marissa Cooper) Melinda Clarke (Julie Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Ian Toynton Drehbuch: Jane Espenson Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 12