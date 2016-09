TNT-Serie 11:35 bis 12:20 Serien McLeods Töchter Die Last der Beweise AUS 2006 16:9 Merken Kate bereitet sich auf ihr Date mit Patrick vor und stößt bei der Suche nach dem perfekten Oberteil in Stevies Zimmer auf Drohbriefe. Als sie ihre Freundin darauf anspricht, tut Stevie die Sache jedoch als harmlos ab und erzählt nur, dass auch Harry Morddrohungen erhalten habe. Riley hat indessen herausgefunden, dass ein Käufer seine Pferde misshandelt, und will die armen Tiere nun retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Brett Tucker (Dave) Michelle Langstone (Fiona) Zoe Naylor (Regan) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Arnie Custo Drehbuch: Nick Stevens Kamera: David Foreman Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12