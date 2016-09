TNT-Serie 07:35 bis 08:20 Serien Reign Schicksal USA 2013 16:9 Merken Die englische Königin liegt im Sterben und Henry möchte, dass Mary mit der Unterstützung des Vatikans Anspruch auf den Thron erhebt. Eine Hochzeit mit Francis würde ihrem Anspruch noch mehr Gewicht verleihen. Doch Mary bekommt es mit der Angst zu tun, denn sollte sie Francis heiraten, könnte Nostradamus' Vorhersage, sie würde der Grund für Francis' Tod, vielleicht in Erfüllung gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Mary) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (Prince Francis) Jenessa Grant (Aylee) Celina Sinden (Greer) Caitlin Stasey (Kenna) Originaltitel: Reign Regie: Fred Gerber Drehbuch: Laurie McCarthy, Stephanie Sengupta

