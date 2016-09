TNT-Serie 05:05 bis 06:00 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Jessica im Wahlkampf USA 1988 Merken Die Senatskandidatin Kathleen Lane, eine Freundin Jessicas, führt ein Fernseh-Streitgespräch mit ihrem Wahlkampfgegner. Kathleens Wahlkampfleiter Bud Johnson gerät in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, als intime Fotos von ihm in den Nachrichten veröffentlicht werden. Ihm wird eine Affäre mit einer verheirateten Frau unterstellt. Wenig später wird Johnson tot aufgefunden. Jessica glaubt nicht an einen Selbstmord und macht sich auf die Suche nach dem Mörder ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Eddie Albert (Jackson Lane) Peter Fox (Bud Johnson) Robert Fuller (Arthur Drelinger) George Grizzard (Edmund Hall) Shirley Jones (Kathleen Lane) Harrison Page (Lt. Gowans) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: Donald Ross Kamera: Robert C. Moreno Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12