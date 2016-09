AXN 22:50 bis 23:50 Krimiserie Power Kanan will Rache USA 2015 16:9 Merken 2. Staffel, Episode 4: Ghost ist aus Miami zurück und langsam dämmert ihm, dass Kanan hinter der Attentatserie steckt, um sich dafür zu rächen, dass Ghost und Tasha ihn vor zehn Jahren hinter Gitter gebracht haben. Kanans Plan, sich in Ghosts Organisation breit zu machen nimmt derweil Form an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Omari Hardwick (James 'Ghost' St. Patrick) Lela Loren (Angela Valdes) Naturi Naughton (Tasha St. Patrick) Joseph Sikora (Tommy Egan) Rotimi (Dre) Andy Bean (Greg) David Fumero (Mike Sandoval) Originaltitel: Power Regie: Bill Johnson Altersempfehlung: ab 16