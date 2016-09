BonGusto 03:15 bis 03:40 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Wikingermahlzeit N 2010 Merken Andreas trifft den Koch Claus Meyer im Südwesten Dänemarks und zwar in Ribe, der ältesten Stadt Skandinaviens. Die beiden führen uns durch die Geschichte und die Küche der Vergangenheit. Wer sagt, die Wikinger hätten keinen Spaß gehabt? Andreas und Claus bereiten frische Austern und rohe Muscheln mit Kräutern zu, gefolgt von einem Kräuter-Joghurt-Smoothy mit Honig. Als Dessert kommt ein gesunder Maisporridge mit frischen Beeren auf den Tisch. Zum Schluss gibt es gebratenes Rinderfilet mit Bohnen, Nüssen und Thymian. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Viestad Originaltitel: New Scandinavian Cooking

