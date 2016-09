BonGusto 21:30 bis 21:55 Magazin Catherines Genuss auf Italienisch Marktbesuche IRL 2013 Merken Der tägliche Einkauf frischer und saisonaler Lebensmittel ist wesentlicher Bestandteil der italienischen Küche und in dieser Folge erfährt Catherine, wie wichtig hierfür gute Lebensmittelmärkte sind. In der dieser Episode ihrer inspirierenden Food-Show trifft sie auf die irisch-amerikanische Schriftstellerin Maureen Fant, die Catherine in ein Delikatessen-Geschäft führt, in welchem es von feinsten und edlen Zutaten nur so wimmelt. Später ist Köchin Luigina zu Gast bei Catherine und bereitet Polenta mit Schwein und Tomatensauce zu. Auch Catherines Rezepte fallen dieses Mal unter ein klassisches Motto: Fleischbällchen mit Caprese und eine schnelle Frittata mit Zucchini. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catherine?s Italian Kitchen