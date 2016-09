BonGusto 17:20 bis 17:50 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Berglamm N 2013 Merken Andreas besucht den Berg Hallingskarvet und das schöne Hemsedal-Tal, wo in den Sommermonaten unzählige Lämmer durch die Hügel streifen. Andreas kocht mit dem aromatischen Fleisch erst ein Lamm-Carpaccio und dann einen kräftigen Lammburger. Als Hauptgericht zaubert er einen langsam gekochten Lammmagen und zartes, rosa gebratenes Lammfilet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Viestad Originaltitel: New Scandinavian Cooking