ARTE 13:35 bis 14:05 Dokumentation Reisen für Genießer Finnmark - Norwegen B 2008 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heute geht die Reise in die Provinz Finnmark, den norwegischen Teil von Lappland, einer Region, die zwischen Norwegen, Schweden, Finnland und Russland aufgeteilt ist. Diese außergewöhnliche Gegend ist auch die Heimat der Samen, die in der kargen Natur ihr starkes, unabhängiges Wesen entwickelt haben. "Reisen für Genießer" führt in die Stadt Kirkenes an der russischen Grenze und an die Ufer der Barentssee. Dort werden die imposanten Königskrabben gefangen, die sich durch ganz besonders zartes Fleisch auszeichnen. Anschließend geht es zum Nordkap, dem nördlichsten Punkt Europas, jenseits des Polarkreises. Einsame Fischerdörfer werden ebenso besucht wie große Lachsfarmen. Und natürlich wird der köstliche Lachs auch verkostet! Die Samen folgen dem Zug der Rentiere und gewähren Einblick in das Leben in der Kote, einem tipiartigen Zelt. Und schließlich erlebt der Zuschauer eines der beeindruckendsten Naturschauspiele: das Nordlicht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: En voyage! Express Regie: Catherine Haxhe, Guy Lemaire