Das Callgirl Claudia (Barbra Streisand) hat in Notwehr einen Kunden erschlagen. Die intelligente junge Frau soll nun in eine Nervenheilanstalt abgeschoben werden. Doch sie wehrt sich. Von ihrem Verteidiger (Richard Dreyfuss) unterstützt, wird ihr Prozess zu einem dramatischen und zornigen Kampf gegen ein verlogenes Gesellschaftssystem und dessen Vertreter... In Google-Kalender eintragen