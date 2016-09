TNT Film 18:30 bis 20:15 Katastrophenfilm Dante's Peak USA 1997 16:9 20 40 60 80 100 Merken Da der nahegelegene Vulkan außergewöhnliche Aktivität zeigt, wird der Vulkanologe Dr. Harry Dalton in das Städtchen Dante's Peak geschickt. Schon bald kommt Dalton zu dem Schluss, dass der Vulkan kurz vor dem Ausbruch steht, doch sein Vorgesetzter möchte eine Panik vermeiden und verhindert die Evakuierung. Als der Vulkan ausbricht, kommt es zur Katastrophe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierce Brosnan (Harry Dalton) Linda Hamilton (Rachel Wando) Charles Hallahan (Paul Dreyfus) Jamie Renée Smith (Lauren Wando) Jeremy Foley (Graham Wando) Elizabeth Hoffman (Ruth) Grant Heslov (Greg) Originaltitel: Dante's Peak Regie: Roger Donaldson Drehbuch: Leslie Bohem Kamera: Andrzej Bartkowiak Musik: John C. Frizzell Altersempfehlung: ab 12