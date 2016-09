TNT Film 16:55 bis 18:30 Abenteuerfilm Free Willy 2 - Freiheit in Gefahr F, USA 1995 Nach Charakteren von Keith A. Walker 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jesse staunt nicht schlecht, als er bei einem Urlaub am Pazifik plötzlich den Orca Willy entdeckt, den er vor Jahren in die Freiheit entlassen hatte. Wie sich herausstellt, hat Willy inzwischen eine Familie gegründet und scheint sich gut an sein Leben im offenen Meer gewöhnt zu haben. Als ein Tanker auf Grund läuft und Öl verliert, gerät Willy in große Gefahr und Jesse muss ihn erneut retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason James Richter (Jesse) August Schellenberg (Randolph Johnson) Michael Madsen (Glen Greenwood) Jayne Atkinson (Annie Greenwood) Jon Tenney (Ölbaron John Milner) Elizabeth Peña (Dr. Kate Haley) Mykelti Williamson (Dwight) Originaltitel: Free Willy 2: The Adventure Home Regie: Dwight H. Little Drehbuch: Karen Janszen, Corey Blechman, John Mattson Kamera: László Kovács Musik: Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 6