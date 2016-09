TNT Film 15:30 bis 16:55 Komödie Wenn Guffman kommt USA 1996 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein Provinznest will zum 150. Jahrestag ein eigens dafür geschriebenes Theaterstück aufführen. Als sich der berühmte Kritiker Guffman ankündigt, steigen die Ambitionen ins unermessliche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Guest (Corky St. Clair) Eugene Levy (Dr. Allan Pearl) Catherine O'Hara (Sheila Albertson) Parker Posey (Libby Mae Brown) Fred Willard (Ron Albertson) Bob Balaban (Lloyd Miller) Lewis Arquette (Clifford Wooley) Originaltitel: Waiting for Guffman Regie: Christopher Guest Drehbuch: Christopher Guest, Eugene Levy Kamera: Roberto Schaefer Musik: Christopher Guest, Michael McKean, Harry Shearer