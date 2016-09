TNT Film 10:15 bis 11:40 Tragikomödie In letzter Konsequenz USA 1997 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein ruhiger, eher unauffälliger und bescheidener Mann bringt jede Menge Aufregung in eine Kleinstadt, als die Bewohner erfahren, dass er nur dorthin gekommen ist, um sich umzubringen. Die Leute, die er kennenlernt, stellen ihr eigenes Leben auf den Prüfstand während sie versuchen, ihn davon zu überzeugen, sein Leben weiterzuführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Slater (Po) Robin Tunney (Sarah) Michael Parks (Vern) Cherry Jones (Lucy) Frankie Faison (Sheriff Leon) Harve Presnell (Henry Leech) Allison Janney (Lilah) Originaltitel: Julian Po Regie: Alan Wade Drehbuch: Alan Wade Kamera: Bernd Heinl Musik: Patrick Williams