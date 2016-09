TNT Film 05:00 bis 06:00 Dokumentation A Night at the Movies: Die fesselnde Welt der Thriller USA 2009 16:9 Merken Die Dokumentation "A Night at the Movies: Die fesselnde Welt der Thriller" beschäftigt sich mit dem Genre Thriller und dessen Charakteristika. Die verschiedenen Formen dieser Filmart bis hin zu den spezifischen filmischen Gestaltungsmitteln dieser Gattung werden unter die Lupe genommen. Zu Wort kommen Autoren und Filmemacher, wie u.a. Ken Follet und Norman Lloyd. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Night at the Movies, A: the Suspenseful World of Thrillers Regie: Laurent Bouzereau