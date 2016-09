TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Das Hintertürchen USA 2016 16:9 Merken Randy überrascht Max in New York. Nachdem er auf unangebrachte Weise über seinen Psychiater mit ihr Schluss gemacht hat, will sie zunächst nichts von ihm wissen. Doch Caroline versucht, ihr ins Gewissen zu reden ... Indes suchen die beiden Kellnerinnen nach einem Ort für ihre Dessert-Bar. Wie sich herausstellt, hat es die Immobilienmaklerin auf Han abgesehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Garrett Morris (Earl) Jonathan Kite (Oleg) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Ed Quinn (Randy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Justin Sayre Kamera: Chris La Fountaine

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 393 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 193 Min. Sportschau

Sport

Das Erste 00:25 bis 03:38

Seit 188 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:00 bis 08:30

Seit 153 Min.