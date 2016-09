TNT Comedy 13:30 bis 13:50 Comedyserie Hot in Cleveland Angst und Schrecken in L.A. USA 2014 16:9 Merken Victoria und ihre Freundinnen reisen nach Los Angeles, wo die Schauspielerin Zed treffen soll, den Schöpfer einer neuen HBO-Serie. Nachdem der Victoria gesehen hat, streicht er ihre Rolle jedoch, da er sie für nicht sexy genug hält. Auch Joy und Melanie müssen herbe Niederlagen einstecken. Einzig Elka hat Erfolg: Sie kann Zed überzeugen, die Produktion der Serie nach Cleveland zu verlegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Mario Lopez (Himself) Timm Sharp (Zed) Andrew J. West (Cooper) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: John Whitesell Drehbuch: Michael A. Ross Musik: Ron Wasserman