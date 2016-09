Nominiert für 1 Golden Globe Nominiert für 1 Europäischen Filmpreis Liebesprobleme wohin man schaut! Der Schriftsteller Joe Berlin lebt mal in New York, mal in Paris - und kann sich auch in Beziehungsfragen nicht festlegen. Nach der Scheidung von Steffi gelingt es ihm einfach nicht, eine neue Frau zu finden. Erneut von der Liebe enttäuscht, beschließt Joe mit seiner Tochter DJ nach Venedig zu fliegen, wo er sich in die Kunsthistorikerin Von verliebt. Glücklicherweise hat DJ ein paar erstklassige Tipps parat, mit denen Joe Vons Herz erobern kann. Und die hübsche Skylar, Tochter des neuen Lebensgefährten von Joes Ex, hat sich gerade mit Holden verlobt, während die jüngsten Töchter Laura und Lane zum ersten Mal verliebt sind, bloß dummerweise in denselben Jungen. Der 26. Spielfilm des legendären Woody Allen: ein spritziger Liebesreigen voller Irrungen und Wirrungen, von Allen als schwelgerisches Musical nicht nur in Manhattan, sondern erstmals in seiner Karriere auch in Venedig und Paris realisiert. Legendär: wenn Goldie Hawn und Allen beim Tanz an der Seine einfach abheben. In Google-Kalender eintragen