Kinowelt 23:50 bis 01:15 Horrorfilm Tanz der Teufel 2 USA 1987 16:9 Linda und Ash verbringen die Ferien in einer kleinen Holzhütte in den Bergen. Deren früherer Eigentümer war Archäologe und unter anderem mit der Erforschung paranormaler Phänomene befasst. Ash entdeckt ein Tonband, und als er die darauf aufgezeichneten Passagen und Formeln aus dem berüchtigten "Buch des Todes" abspielt, beschwört er unwissentlich die Mächte des Bösen. Linda fällt diesen als erstes zum Opfer, und Ash kann sich nicht wehren - er wird von ihnen besessen. Als Annie, die Tochter des Archäologen, zur Berghütte zurückkehrt, um die Forschungsarbeit ihres Vaters fortzusetzen, trifft sie dort auf Ash, der sie in Gestalt eines Dämons heftig attackiert. Annie gelingt es schließlich, ihn in den Keller zu sperren. Doch dort wartet bereits ein anderer, gefangen gehaltener Dämon auf ihn und ein unerbittlicher Kampf gegen die Höllenmächte nimmt seinen Lauf. Schauspieler: Bruce Campbell (Ash) Sarah Berry (Annie) Dan Hicks (Jake) Kassie Wesley (Bobby Joe) Ted Raimi (Henrietta) Denise Bixler (Linda) Richard Domeier (Ed Getley) Originaltitel: Evil Dead II Regie: Sam Raimi Drehbuch: Sam Raimi, Scott Spiegel Kamera: Peter Deming Musik: Joseph Lo Duca Altersempfehlung: ab 16