Kinowelt 20:15 bis 21:55 Drama Die Verachtung F, I 1963 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Regisseur Fritz Lang dreht für den Produzenten Jeremy Prokosh einen Film über den griechischen Helden Odysseus. Paul Javal, ein junger Autor, wird engagiert, um das Drehbuch umzuschreiben. Nach einer ersten Besprechung lädt Prokosh Javal und dessen Frau Camille in seine Villa ein. Prokosh ist an Camille sehr interessiert und lässt nichts unversucht, um sie nach Hause zu fahren. Ihr Mann Paul hat nichts dagegen, im Gegenteil: Er besteht darauf, dass Camille Prokoshs Angebot annimmt. Camille ist überzeugt, dass Paul nur seine Karriere im Kopf hat und sie deshalb mit Prokosh verkuppeln will. Sie schreibt an Paul einen Brief, in dem sie ihre Verachtung für sein Handeln unmissverständlich darlegt. Doch zu einer Aussprache soll es nicht mehr kommen. Die ZEIT schreibt: "'Die Verachtung' ist das Dokument eines Verlustes: nicht nur des Kinoregisseurs Godard, der sich nur noch mit Video beschäftigt, sondern auch eines Kinoformats, dessen Möglichkeiten hier in jeder Einstellung demonstriert werden." "'Die Verachtung' ist ein Spiegel für Liebe und Kino. 'Die Verachtung' ist 103 Minuten Genuss." (Quelle: Filmstarts.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brigitte Bardot (Camille Javal) Michel Piccoli (Paul Javal) Jack Palance (Jeremy Prokosch) Fritz Lang (Fritz Lang) Jean-Luc Godard (Regieassistent) Giorgia Moll (Francesca Vanini) Linda Veras (Sirene) Originaltitel: Le mépris Regie: Jean-Luc Godard Drehbuch: Jean-Luc Godard Kamera: Raoul Coutard Musik: Georges Delerue, Piero Piccioni Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 393 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 193 Min. Sportschau

Sport

Das Erste 00:25 bis 03:38

Seit 188 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:00 bis 08:30

Seit 153 Min.