Kinowelt 11:10 bis 12:40 Krimi Noble House 1 USA 1988 Nach dem Roman "Noble House Hongkong" von James Clavells 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ian Dunross, Vorsitzender des renommiertesten und ältesten Handelshauses Hongkongs, Struan & Co., gerät mit seinem Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Dunross bittet den amerikanischen Großunternehmer Lincoln Bartlett um finanzielle Unterstützung. Doch dieser geht eine Allianz mit Dunross' Erzfeind Quillan Gornt ein, um Struan & Co. zu übernehmen. Ein intriganter Machtkampf entwickelt sich, bei dem Dunross nur auf Hilfe vom chinesischen Festland und von Bartletts Assitentin, Casey Tcholok, hoffen kann. Die vierteilige Kult-TV-Serie der 80er Jahre mit "James Bond"-Darsteller Pierce Brosnan, basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von James Clavell. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierce Brosnan (Ian Dunross) Deborah Raffin (Casey Tcholok) Ben Masters (Linc Bartlett) John Rhys-Davies (Quillan Gornt) Julia Nickson (Orlanda Ramos) Khigh Diegh (Vier-Finger-Wu) Denholm Elliott (Alastair Struan) Originaltitel: Noble House Regie: Gary Nelson Drehbuch: Eric Bercovici Kamera: Christiano Pogany Musik: Paul Chihara Altersempfehlung: ab 12