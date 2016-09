History 02:55 bis 03:45 Dokumentation Hangar 1 - Rätsel aus dem All Superkräfte USA 2014 Stereo 16:9 Merken Untersuchungen des "Mutual UFO Networks" (MUFON) haben angeblich Belege für unglaubliche, außerirdische Technologien wie Traktorstrahlen, Teleportation und Unsichtbarkeit gesammelt. Menschen, die scheinbar Begegnungen mit UFOs hatten, haben auch körperliche Folgeerscheinungen bemerkt, wie einen Röntgenblick oder Telepathie. Die Sendung sucht einen Zusammenhang zwischen diesen offenbar übernatürlichen Machtdemonstrationen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Altersempfehlung: ab 12

