History 22:20 bis 23:10 Dokusoap Leepu & Pitbull - Die Autoschrauber Der 87er Oldsmobile Cutlass - Vol. 1 USA 2014 Stereo 16:9 Merken Leepu und PitBull versuchen sich zum ersten Mal an einen Dragster-Umbau, als PitBulls Kumpel sie anheuert, um einen heruntergekommenen Oldsmobile Cutlass von 1987 in einen Hochleistungsrennwagen zu verwandeln. PitBull wird abgelenkt, als man ihn zu einem Bootsrennen, bei dem es um viel Geld geht, herausfordert. Unterdessen entpuppt sich Leepus Dragsterdesign als sein bisher anspruchsvollstes Projekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leepu & Pitbull Altersempfehlung: ab 12