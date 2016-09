Universal Channel 22:35 bis 23:20 Abenteuerserie The Librarians Im Bann des Zauberers USA 2015 Stereo 16:9 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: David S. Lee (Moriarty) Hayley McLaughlin (Ariel) Panuvat Anthony Nanakornpanom (Scumbag) Rebecca Romijn (Eve Baird) Christian Kane (Jake Stone) Lindy Booth (Cassandra Cillian) John Harlan Kim (Ezekiel Jones) Originaltitel: The Librarians Regie: Rod Hardy Drehbuch: John Rogers, Geoffrey Thorne Kamera: David Connell Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 12