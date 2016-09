Syfy 23:35 bis 00:20 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Vegas CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Merken Auf der Erde werden immer öfter Menschenleichen gefunden, denen offensichtlich die Lebensenergie entzogen wurde. "Detective" Sheppard (Joe Flanigan) nimmt den Fall an und stößt wenig später auf einen Wraith, der sich, als Mensch getarnt, in Vegas aufhält. Sheppard kann in letzter Sekunde verhindern, dass der Wraith die Erdkoordinaten an seine Artgenossen übermittelt. Die Gefahr scheint gebannt, dennoch kann Sheppard nicht ausschließen, dass die Nachricht die Wraith in einem anderen Paralleluniversum erreicht haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) Neil Jackson (Wraith) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Robert C. Cooper Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith