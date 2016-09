Syfy 22:40 bis 23:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Auf seine Art USA 1998 Stereo 16:9 Merken Dr. Bashir (Alexander Siddig) hat ein neues Holosuite-Programm entwickelt, das ein Las-Vegas-Casino des 20. Jahrhunderts als Spielort hat und in dem der Sänger Vic Fontaine (James Darren) der Star ist. Odo (Rene Auberjonois), Kira (Nana Visitor), O'Brien (Colm Meaney), Dax (Terry Farrell) und Worf (Michael Dorn) sind begeistert. Vor allem Odo ist von Vic angetan, der genau zu wissen scheint, wie man Frauen erfolgreich umgarnt. Doch als das singende Hologramm versucht, Odo mit Major Kira zu verkuppeln, läuft die Sache aus dem Ruder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Nana Visitor (Major Kira) Avery Brooks (Captain Sisko) James Darren (Vic Fontaine) Rene Auberjonois (Odo) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Terry Farrell (Lt. Commander Jadzia Dax) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Ira Steven Behr, Hans Beimler Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway