Syfy 19:25 bis 20:15 SciFi-Serie Stargate: Universe Nachwirkungen USA 2010 Stereo 16:9 Merken Als die Vorräte der Destiny zur Neige gehen, sieht sich Rush (Robert Carlyle) gezwungen, die Destiny zu stoppen und einen Planeten anzusteuern, der nicht im Navigationssystem des Schiffs vermerkt ist. Mit dem Shuttle sollen Scott (Brian J. Smith) und sein Team dort nach Nahrung suchen. Da kommt das Shuttle in starke Turbulenzen. Währenddessen sind Young (Lois Ferreira) und Wray (Ming-Na) unterschiedlicher Meinung, wie mit den luzianischen Gefangenen umzugehen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Carlyle (Dr. Nicholas Rush) Alaina Huffman (1st Lieutenant Tamara Johansen) Louis Ferreira (Colonel Everett Young) Ming-Na (Camille Wray) David Blue (Eli Wallace) Brian J. Smith (Lieutenant Matthew Scott) Jamil Walker Smith (Master Sergeant Ronald Greer) Originaltitel: Stargate: Universe Regie: William Waring Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16