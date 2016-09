Syfy 12:55 bis 13:45 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Tiefes Unrecht USA 1998 Stereo 16:9 Merken Kira (Nana Visitor) ist verwirrt und aufgewühlt, nachdem sie von Gul Dukat (Marc Alaimo) erfahren hat, dass er und ihre Mutter ein Paar waren. Sie bittet Sisko (Avery Brooks) um die Erlaubnis, mit dem bajoranischen Drehkörper in der Zeit zurückreisen zu dürfen, um die Wahrheit über ihre Mutter herauszufinden. In der Zwischenzeit diskutieren Chief O'Brien (Colm Meaney) und Dr. Bashir (Alexander Siddig) über ein Holosuite-Programm rund um die Schlacht von Alamo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nana Visitor (Kira) Marc Alaimo (Gul Dukat) Leslie Hope (Meru) Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Terry Farrell (Lt. Commander Jadzia Dax) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Jonathan West Drehbuch: Ira Steven Behr, Hans Beimler Kamera: Kris Krosskove, Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12