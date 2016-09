Syfy 08:25 bis 09:55 SciFi-Film Icetastrophe USA 2014 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken In einer Kleinstadt wird gerade Weihnachten gefeiert, als über dem Ort ein Meteorit niedergeht. Der Bereich rund um den Einschlagort gefriert in Sekunden, und der Frost verbreitet sich schnell weiter. Der Familienvater Charlie Ratchet (Victor Webster) und die Doktorandin Alex Novak (Jennifer Spence) versuchen, die Auswirkungen des Meteoriteneinschlags zu erforschen. Sie wollen verhindern, dass ihre Stadt demnächst vollständig im ewigen Eis versinkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victor Webster (Charlie Ratchet) Jennifer Spence (Alex Novak) Richard Harmon (Tim Ratchet) Tiera Skovbye (Marley Crooge) Mike Dopud (Ben Crooge) Johannah Newmarch (Krystal Crooge) Andrew Francis (Scott Crooge) Originaltitel: Christmas Icetastrophe Regie: Jonathan Winfrey Drehbuch: David Sanderson Kamera: Garett Griffin Musik: Michael Neilson