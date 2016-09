National Geographic Wildlife 03:15 bis 04:15 Dokumentation Tiere außer Rand und Band Ein Ärger kommt selten allein USA 2016 2016-09-26 15:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf den Straßen Arizonas veranstalten Lamas ein nervenaufreibendes Rodeo. Ein Otter kann sich in letzter Sekunde mit einem geschickten Wendemanöver vor einem hungrigen Orca retten und ein Bullenhai versucht, eine Horde Seekühe aufzumischen. Ob die sich allerdings von ihm beeindrucken lassen? Keine Frage ist hingegen, dass es auch äußerst ungewöhnliche Feinde gibt: Ein schwieriger Delfin macht nichts als Ärger, ein Fuchshai rächt sich an einem Seelöwen und ein Fischreiher bekommt es mit einer Ratte zu tun. Schließlich hält das Schicksal eine überaus erstaunliche Überraschung bereit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals Gone Wild

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 401 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:45 bis 05:00

Seit 176 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 131 Min. Underworld: Evolution

Horrorfilm

kabel eins 02:30 bis 04:10

Seit 71 Min.