National Geographic Wildlife 23:20 bis 00:05 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Trouble in Dogtown USA 2016 Großmutter Aurora meldet sich bei Cesar mit einem sorgenvollen Notruf. Seit ihre Enkelin Yolanda den Hund Izzy zu sich genommen hat, ist im Haus niemand mehr sicher. Cesar stellt fest, dass Yolandas zweiter Hund Dodger mitschuldig ist. Der Dackel stiftet Izzy zu aggressivem Verhalten an. Sein nächster Fall führt Cesar nach Sierra Madre. Das malerische Örtchen gilt als so hundefreundlich, dass alle es nur noch Dogtown nennen. Schäferhund-Mischling Bear stört allerdings die Idylle. Seine Besitzerin Marianne nimmt ihn nicht mal mehr mit zum Wandern, weil er ständig andere Hunde anfällt. Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue