Casey Anderson hat wieder einmal einen äußerst abenteuerlichen Trip in Planung: Der Tierfilmer will diesmal die einzigartige Flora und Fauna des Grand-Canyon-Nationalparks erkunden. Auf seiner Expedition durch die ebenso karge wie faszinierende Landschaft begegnet er unter anderem dem seltenen Kalifornischen Kondor, der zeitweise in freier Wildbahn ausgestorben war, sowie der hochgiftigen Pazifik-Klapperschlange, der man lieber nicht zu nahe kommen sollte, da sie als extrem leicht reizbar gilt. Doch Casey liebt den Nervenkitzel und lässt sich derlei gefährliche Begegnungen genauso wenig entgehen wie eine Kanufahrt auf dem Colorado River, die sich als echter Schleudergang entpuppt... Moderation: Casey Anderson Originaltitel: Expedition Wild Regie: Thomas Winston Musik: Craig Minowa