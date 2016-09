National Geographic Wildlife 11:15 bis 12:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Unterwegs in Australien (2): Cesar in Oz USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Morgan und Amanda Roche sind mit ihrem Weimaraner Sydney von Irland nach Australien gezogen. Hier hat der eigentlich umgängliche Hund die Postboten entdeckt. Und jedes Mal, wenn er einen von ihnen auf einem der typischen roten Post-Mofas entdeckt, geht er zum Angriff über. Cesar Millan nimmt sich das Tier vor und versucht, die Ursache für dieses aggressive Verhalten aufzudecken. Auch David Crowley braucht Cesars Hilfe. Sein vierjähriger Shar-Pei Vincent ist ebenfalls ziemlich aggressiv geworden. Und schließlich ist da noch Alison Clark mit ihrem Australian Red Cattle Dog Astro: Das Tier bellt ständig In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer