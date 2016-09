National Geographic Wildlife 07:15 bis 08:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Cesar erobert London (2) USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Cesar ist zurück in Großbritannien für eine neue Folge von "Der Hundeflüsterer". Er trifft auf einen Jack-Russell-Terrier-Mix, der sich permanent im Kreis dreht und bellt, wenn Gäste im Haus sind. Nun liegt es an Cesar, dem Hund zu zeigen, wie sich ein guter Gastgeber benimmt. Als nächstes kümmert sich Cesar um zwei Hunde, die in Afrika aufgewachsen sind und Probleme haben, sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. Handelt es sich um einen dauerhaften Kulturschock oder gelingt es Cesar, die Kluft zwischen Schoßhündchen und wildem Tier zu überbrücken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

