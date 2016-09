13th Street 01:05 bis 01:55 Krimiserie Law & Order Club der Träumer USA 1999 Stereo 16:9 Merken Briscoe (Jerry Orbach) und Curtis (Benjamin Bratt) untersuchen den Mord an einem Verkäufer. Bei ihren Ermittlungen geraten sie an einen Spielerring, dessen Mitglieder mit dem Mörder und der Mafia in Verbindung stehen. Die Staatsanwälte McCoy (Sam Waterston) und Carmichael (Angie Harmon) werden mit einem unbarmherzigen Verdächtigen konfrontiert, dessen Freunde alles tun würden um ihn vor dem Gefängnis zu bewahren. Die Ermittler müssen die Zeugen überzeugen, das Risiko einer Aussage dennoch einzugehen und gleichzeitig für ihre Sicherheit sorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Leonard "Lennie" Briscoe) Benjamin Bratt (Det. Reynaldo "Rey" Curtis) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Asst. D. A. Jack McCoy) Steven Hill (D. A. Adam Schiff) Angie Harmon (Asst. D.A. Abbie Carmichael) Jeremy Davidson (Sean Russo) Originaltitel: Law & Order Regie: Christopher Misiano Drehbuch: Barry M. Schkolnick, Dick Wolf Kamera: Richard Dobbs Musik: Mike Post