13th Street 23:30 bis 00:20 Dokumentation Dead Again - Auf Mörderjagd Die tote Nonne USA 2014 Stereo 16:9 Der brutale Mord an einer Nonne in einer Kapelle in Toledo schockierte nicht nur die örtliche Gemeinde, sondern das ganze Land. Einige Leute glaubten nicht an die Schuld der verurteilten und verhafteten Person, denn es schien zu unwahrscheinlich, dass sie der Täter sein könnte. Jetzt macht sich ein Team aus Elite-Ermittlern daran, dieses schreckliche Verbrechen noch einmal zu überprüfen, um herauszufinden, was wirklich geschehen ist. Bildergalerie Schauspieler: Michele Wood (Michele Wood) Joe Schillaci (Joe Schillaci) Kevin Gannon (Kevin Gannon) Originaltitel: Dead Again Regie: Mike Sheridan Altersempfehlung: ab 16