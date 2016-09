13th Street 22:40 bis 23:30 Serien Slasher Rattengift USA 2016 Stereo 16:9 Merken Sarah (Katie McGrath) nimmt in ihrer neuen Galerie eine Lieferung mit grausigem Inhalt in Empfang. Als Sarah versucht, die Nachricht, die in dem Päckchen versteckt war, zu entschlüsseln, rät ihre Großmutter ihr, möglichst schnell die Stadt zu verlassen. Unterdessen wird deutlich, dass der "Executioner" sich seine Opfer unter der Bevölkerung von Waterbury nach den sieben Totsünden aussucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brandon Jay McLaren (Dylan) Katie McGrath (Sarah) Wendy Crewson (Brenda) Steve Byers (Cam Henry) Patrick Garrow (Tom Winston) Christopher Jacot (Robin Turner) Dean McDermott (Chief Iain Vaughn) Originaltitel: Slasher Regie: Craig David Wallace Drehbuch: Aaron Martin Kamera: Jackson Parrell Musik: Shawn Pierce Altersempfehlung: ab 18