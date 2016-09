13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Criminal Minds In die Wälder USA 2010 Stereo 16:9 Merken Ein zehnjähriger Junge wird im Frühjahr tot am Appalachian Trail entdeckt. Er ist bereits im Herbst bei einer Wanderung mit seinem Vater entführt worden und hat offensichtlich während des Winters noch gelebt. Dann wird ein Geschwisterpaar entführt. Die BAU begibt sich auf die Suche nach einem Pädophilen, der Jungen im Wald kidnappt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Gill Gayle (Shane Wyland) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Kimberly A. Harrison Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon

