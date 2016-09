13th Street 19:25 bis 20:13 Krimiserie Navy CIS Der Vorhof der Hölle USA 2011 Stereo 16:9 Merken In Afghanistan finden Gibbs (Mark Harmon) und Ziva (Cote de Pablo) Hinweise darauf, dass sich Lieutenant Gabriela Flores in der Gewalt von Fanatikern befindet. Diese wollen sie am Aufbau einer Mädchenschule hindern und haben bereits einen Anschlag auf die Schule verübt. Gibbs gelingt es die Verantwortlichen festzunehmen, doch eine Spur führt zurück in die USA. Offenbar steht ein Attentat bevor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Gary Glasberg, Don McGill Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk